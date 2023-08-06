Переговоры «Баварии» и «Тоттенхэма» по Кейну отложены до новой недели

«Тоттенхэм» так и не ответил на предложение «Баварии» по трансферу нападающего Гарри Кейна.

По обновлённой информации журналиста Флориана Плеттенберга, никакой договорённости между клубами нет, несмотря на слухи. «Бавария» не устанавливала дедлайн, однако рассчитывала получить ответ от «шпор» до конца выходных, но этого так и не произошло. Стороны не обсуждали трансфер в последние дни. Таким образом, переговоры переносятся на следующую неделю.

Как известно, мюнхенский гранд готов заплатить за Гарри Кейна почти 100 млн евро, и сам 30-летний форвард готов продолжить карьеру в Германии.