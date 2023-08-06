Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Переговоры «Баварии» и «Тоттенхэма» по Кейну отложены до новой недели

06 Августа 2023 • 21:31 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

«Тоттенхэм» так и не ответил на предложение «Баварии» по трансферу нападающего Гарри Кейна.

По обновлённой информации журналиста Флориана Плеттенберга, никакой договорённости между клубами нет, несмотря на слухи. «Бавария» не устанавливала дедлайн, однако рассчитывала получить ответ от «шпор» до конца выходных, но этого так и не произошло. Стороны не обсуждали трансфер в последние дни. Таким образом, переговоры переносятся на следующую неделю.

Как известно, мюнхенский гранд готов заплатить за Гарри Кейна почти 100 млн евро, и сам 30-летний форвард готов продолжить карьеру в Германии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Августа
23:35 · Англия. Премьер-лига
Кайседо настаивает на переходе в «Челси»
23:22 · Англия. Премьер-лига
Аллегри делает всё возможное для перехода Лукаку в «Ювентус»
23:14 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне – о поражении от «Арсенала»: «Мы пропустили глупый гол»
23:00 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола – о будущем Палмера: «Я не знаю, что произойдёт, но мы очень ему доверяем»
22:43 · Англия. Премьер-лига
Гравенберх готов перейти в «Ливерпуль» слухи
22:19 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, какую сумму «Барселона» предложила «Манчестер Сити» за Бернарду Силву слухи
22:10 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу рассказал, что думает об открытой заинтересованности «Баварии» в Кейне
21:55 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Надеюсь, Уокер останется в «Манчестер Сити»
21:31 · Англия. Премьер-лига
Переговоры «Баварии» и «Тоттенхэма» по Кейну отложены до новой недели
21:23 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби ответил на вопрос о переходе Кайседо в «Челси»
21:16 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» отказался продавать Бернарду Силву, но «Барселона» не сдаётся
21:10 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола поделился мыслями после поражения от «Арсенала»
21:10 · Англия. Премьер-лига
Холанн не может забить уже в шести матчах кряду 1
21:00 · Англия. Премьер-лига
Коул Палмер: «Надо забыть и идти дальше за треблом»
20:59 · Англия. Премьер-лига
Названы условия возможного перехода Ленгле из «Барселоны» в «Тоттенхэм» слухи
Все новости
Рекомендуем