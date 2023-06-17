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Президент «Баварии»: «Не понимаю, почему «Барселона» открыто флиртует с Киммихом»

17 Июня 2023 • 16:25 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер высказался об интересе «Барселоны» к Йозуа Киммиху.

«Я не понимаю, почему «Барселона» открыто и оскорбительно флиртует с нашим игроком. Йозуа Киммих является для нас абсолютным краеугольным камнем», – заявил руководитель немецкого гранда, чьи слова приводит известный журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что руководство «Барселоны», включая наставника команды Хави Эрнандеса, открыто говорят о желании подписать Йозуа Киммиха на замену ушедшему Серхио Бускетсу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего полузащитника сборной Германии в 80 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Йозуа Киммих Герберт Хайнер трансферы футбола - лето 2023
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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