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Названа возможная зарплата Кейна в «Баварии» слухи

05 Июля 2023 • 01:30 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

«Бавария» рассчитывает оформить подписание Гарри Кейна в текущее трансферное окно.

«Тоттенхэм» ещё не дал согласия на переход форварда, но гранд немецкой Бундеслиги не оставляет попытки заполучить звёздного англичанина.

По сведениям журналиста Кристиана Фалька, «Бавария» готова пойти на непривычно высокие для себя траты ради подписания Кейна, что касается как трансферной цены, так и зарплаты футболиста. Отмечается, что мюнхенский клуб будет платить 29-летнему игроку порядка 12 млн евро в год «чистыми», если сделка состоится. Финансовые условия потенциального сотрудничества уже обсуждались с окружением нападающего.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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