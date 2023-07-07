Гранд Серии А начал переговоры с «Баварией» по Зоммеру

Голкипер «Баварии» Янн Зоммер может продолжить карьеру в «Интере».

Миланский клуб ищет замену Андре Онана, который с высокой вероятностью перейдёт в «Манчестер Юнайтед» в ближайшие недели. Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «нерадзурри» остановили выбор на Зоммере – переговоры с «Баварией» относительно трансфера 34-летнего швейцарца уже стартовали. Вратарь заинтересован в переходе.

Ян Зоммер перебрался в «Баварию» в январе из мёнхенгладбахской «Боруссии» за 9 млн евро. Отмечается, что в договоре игрока с мюнхенцами прописан пункт, позволяющий ему перейти в другой клуб за ту же сумму.