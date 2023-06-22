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Чемпионат Германии. Бундеслига

Горецка и Мане – самые подешевевшие игроки Бундеслиги к концу сезона

22 Июня 2023 • 22:57 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

Два игрока мюнхенской «Баварии», Леон Горецка и Садио Мане признаны авторитетным ресурсом Transfermarkt самыми подешевевшими игроками Бундеслиги к концу сезона – с момента последнего обновления стоимостей игроков.

Так, полузащитник и форвард сбросили в цене 20 млн евро и оцениваются порталом теперь в 45 и 25 млн. На третьем месте антирейтинга также игрок «Баварии», проведший в клубе вторую часть сезона – Жоау Канселу, теперь его стоимость 50 млн после удешевления на 10 млн.

Четвёртое и пятое места у защитника «РБ Лейпцига» Давида Раума и форварда «Баварии» Томаса Мюллера. Они стали дешевле на 6 млн евро и стоят теперь 14 и 12 млн евро соответственно.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер Леон Горецка Садио Мане РБ Лейпциг Жоау Канселу Давид Раум
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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