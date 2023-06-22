Горецка и Мане – самые подешевевшие игроки Бундеслиги к концу сезона

Два игрока мюнхенской «Баварии», Леон Горецка и Садио Мане признаны авторитетным ресурсом Transfermarkt самыми подешевевшими игроками Бундеслиги к концу сезона – с момента последнего обновления стоимостей игроков.

Так, полузащитник и форвард сбросили в цене 20 млн евро и оцениваются порталом теперь в 45 и 25 млн. На третьем месте антирейтинга также игрок «Баварии», проведший в клубе вторую часть сезона – Жоау Канселу, теперь его стоимость 50 млн после удешевления на 10 млн.

Четвёртое и пятое места у защитника «РБ Лейпцига» Давида Раума и форварда «Баварии» Томаса Мюллера. Они стали дешевле на 6 млн евро и стоят теперь 14 и 12 млн евро соответственно.