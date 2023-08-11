Кепа хочет присоединиться к «Баварии»

Голкипер лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага готов продолжить карьеру в Германии.

Ряды «Баварии» недавно покинул Янн Зоммер, а Мануэль Нойер, долгие годы занимавший место в основе команды, пропустит начало сезона из-за травмы. Одной из главных целей мюнхенцев стал Кепа, на подписании которого настаивает рулевой Томас Тухель. По информации журналиста Флориана Плеттенберга, Кепа заинтересован в переходе в «Баварию», что понимают в руководстве гранда Бундеслиги. Клуб намерен оформить аренду 28-летнего испанца с опцией выкупа, но договорённость с «Челси» пока не достигнута.