Павар намерен уйти из «Баварии», но ни один клуб не сделал предложения

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар не меняет своих планов.

В мюнхенском клубе готовы продолжить сотрудничество с французом, а рулевой Томас Тухель видит игрока важной фигурой для команды, однако сам Павар не собирается продлевать контракт, истекающий в 2024 году. При этом, согласно информации журналиста Кристиана Фалька, ни один клуб до сих пор не обращался к «Баварии» с предложением по 27-летнему футболисту, несмотря на его явное желание сменить обстановку.

Трансферная стоимость Бенжамена Павара, по оценке экспертов Transfermarkt, составляет 40 млн евро. Интерес к центрбеку сборной Франции ранее приписывался «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».