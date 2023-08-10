«Бавария» рассматривает Меньяна и Кошту для долгосрочной замены Нойера

Мюнхенская «Бавария» уже изучает варианты для долгосрочной замены 37-летнего голкипера Мануэля Нойера, который продолжает восстанавливаться после травмы и имеет по контракту всего один год.

По информации от журналиста Кристиана Фалька, «красная машина» рассматривает кандидатуры голкипера «Милана» Майка Меньяна и вратаря «Порту» Диогу Кошты. Оба кандидата будут стоить свыше 70 миллионов евро, что заметно усложняет переход.

«Бавария» пока ищет вратаря хотя бы для краткосрочной замены Нойера, особенно после ухода Янна Зоммера в миланский «Интер». Сроки возвращения самого Мануэля пока неизвестны.