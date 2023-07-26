Тель отказался менять «Баварию» на клуб АПЛ

Нападающий «Баварии» Матис Тель отверг ряд предложений.

В аренде 18-летнего футболиста были заинтересованы представители французской Лиги 1, немецкой Бундеслиги и Английской премьер-лиги, однако сам Тель ответил отказом, докладывает журналиста Мануэль Бонке. Отмечается также, что некоторые английские и немецкие клубы выразили желание приобрести юного форварда на постоянной основе, но такой вариант совершенно не устраивает ни «Баварию», ни самого француза.

Матис Тель стал игроком «Баварии» прошлым летом, перебравшись из «Ренна». В активе восходящей звезды шесть забитых мячей в 28 поединках за мюнхенцев во всех турнирах в прошедшем сезоне.