Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тель отказался менять «Баварию» на клуб АПЛ

26 Июля 2023 • 00:01 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

Нападающий «Баварии» Матис Тель отверг ряд предложений.

В аренде 18-летнего футболиста были заинтересованы представители французской Лиги 1, немецкой Бундеслиги и Английской премьер-лиги, однако сам Тель ответил отказом, докладывает журналиста Мануэль Бонке. Отмечается также, что некоторые английские и немецкие клубы выразили желание приобрести юного форварда на постоянной основе, но такой вариант совершенно не устраивает ни «Баварию», ни самого француза.

Матис Тель стал игроком «Баварии» прошлым летом, перебравшись из «Ренна». В активе восходящей звезды шесть забитых мячей в 28 поединках за мюнхенцев во всех турнирах в прошедшем сезоне.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Матис Тель трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Июля
00:09 · Англия. Премьер-лига
«Челси» пока не делал предложений по Кудусу, на игрока также претендуют два других гранда АПЛ
00:01 · Англия. Премьер-лига
Тель отказался менять «Баварию» на клуб АПЛ
25 Июля
23:08 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему затягивается трансфер Гвардиола в «Манчестер Сити»
22:58 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Межбри может перейти в другой клуб АПЛ слухи
22:09 · Англия. Премьер-лига
Райя интересен «Баварии» слухи
21:51 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» отправил Сармиенто в аренду в Чемпионшип официально
21:22 · Англия. Премьер-лига
Амрабат решил, где хочет продолжить карьеру слухи
20:51 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» начал переговоры по двум игрокам «Манчестер Юнайтед»
20:44 · Англия. Премьер-лига
Английский клуб намерен побороться за подписание Кесси
20:37 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» отказался продавать Уорда-Прауса в клуб АПЛ за 29 млн евро
19:24 · Англия. Премьер-лига
Сон высказался о новой роли в команде
18:35 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» отказал «Ливерпулю» в трансфере Лавиа слухи
18:28 · Англия. Чемпионшип
Кабаселе стал игроком «Удинезе» официально
18:08 · Англия. Премьер-лига
Источник: Форвард «Вулверхэмптона» Хименес переходит в «Фулхэм» слухи
15:08 · Англия. Премьер-лига
Вратарь «Интера» Раду продолжит карьеру в «Борнмуте»
Все новости
Рекомендуем