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Новичок «Баварии» Геррейру порвал икроножную мышцу

23 Июля 2023 • 09:32 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

Защитник «Баварии» Рафаэл Геррейру получил разрыв икроножной мышцы на тренировке. Об этом сообщает Kicker.

По информации источника, из-за травмы 29-летний португалец пропустит предсезонный тур мюнхенцев по Азии. Отмечается, что Геррейру потребуется долгий курс реабилитации.

Напомним, Геррейру перешёл в «Баварию» нынешним летом из дортмундской «Боруссии». В минувшем сезоне защитник провёл в составе «шмелей» 36 матчей, забил шесть голов и отдал 14 результативных передач.

Новый розыгрыш чемпионата Германии стартует уже в следующем месяце. В первом туре «Бавария» встретится с «Вердером». Этот матч состоится 18 августа и начнётся он в 21:30 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Рафаэл Геррейру
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