Новичок «Баварии» Геррейру порвал икроножную мышцу

Защитник «Баварии» Рафаэл Геррейру получил разрыв икроножной мышцы на тренировке. Об этом сообщает Kicker.

По информации источника, из-за травмы 29-летний португалец пропустит предсезонный тур мюнхенцев по Азии. Отмечается, что Геррейру потребуется долгий курс реабилитации.

Напомним, Геррейру перешёл в «Баварию» нынешним летом из дортмундской «Боруссии». В минувшем сезоне защитник провёл в составе «шмелей» 36 матчей, забил шесть голов и отдал 14 результативных передач.

Новый розыгрыш чемпионата Германии стартует уже в следующем месяце. В первом туре «Бавария» встретится с «Вердером». Этот матч состоится 18 августа и начнётся он в 21:30 по московскому времени.