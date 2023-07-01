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«Бавария» установила ценник на Забитцера

01 Июля 2023 • 02:39 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

Полузащитник «Баварии» Марсель Забитцер может быть продан в летнее трансферное окно.

Во второй половине прошедшего сезона австриец выступал за «Манчестер Юнайтед» на правах аренды, однако английский клуб не стал выкупать игрока. По информации Bild, «Бавария» готова расстаться с Забитцером на постоянной основе текущим летом. Гранд Бундеслиги запрашивает за 29-летнего хавбека порядка 15 млн евро.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Марселя Забитцера в 20 млн евро. Контракт футболиста с мюнхенцами рассчитан до середины 2025 года.

В составе «Манчестер Юнайтед» Забитцер провёл 18 матчей, отметившись тремя голами и одним ассистом.

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Бавария Марсель Забитцер трансферы футбола - лето 2023
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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