«Бавария» установила ценник на Забитцера

Полузащитник «Баварии» Марсель Забитцер может быть продан в летнее трансферное окно.

Во второй половине прошедшего сезона австриец выступал за «Манчестер Юнайтед» на правах аренды, однако английский клуб не стал выкупать игрока. По информации Bild, «Бавария» готова расстаться с Забитцером на постоянной основе текущим летом. Гранд Бундеслиги запрашивает за 29-летнего хавбека порядка 15 млн евро.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Марселя Забитцера в 20 млн евро. Контракт футболиста с мюнхенцами рассчитан до середины 2025 года.

В составе «Манчестер Юнайтед» Забитцер провёл 18 матчей, отметившись тремя голами и одним ассистом.