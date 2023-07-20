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Розе: «Я ничего не слышал о медосмотре Гвардиола для «Манчестер Сити»

20 Июля 2023 • 21:40 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
06.08 18:00

Главный тренер «РБ Лейпцига» Марко Розе не подтвердил информацию о скором переходе центрального защитника Йошко Гвардиола в «Манчестер Сити».

По сведениям авторитетных ресурсов, клубы согласовали условия трансфера, а сам игрок уже прошёл медосмотр и в скором времени должен подписать контракт с «горожанами».

«Гвардиол – один из наших игроков, и, насколько мне известно, он останется таковым. Я ничего не знаю ни о первом, ни о втором медосмотре для «Манчестер Сити». Думаю, если бы это было правдой, то я, как главный тренер, знал бы об этом», – цитирует журналист Филипп Хинце рулевого «красных быков».

«РБ Лейпциг» может заработать на продаже Йошко Гвардиола в «Манчестер Сити» около 100 млн евро.

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Манчестер Сити РБ Лейпциг Марко Розе Йошко Гвардиол трансферы футбола - лето 2023
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