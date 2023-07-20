Розе: «Я ничего не слышал о медосмотре Гвардиола для «Манчестер Сити»

Главный тренер «РБ Лейпцига» Марко Розе не подтвердил информацию о скором переходе центрального защитника Йошко Гвардиола в «Манчестер Сити».

По сведениям авторитетных ресурсов, клубы согласовали условия трансфера, а сам игрок уже прошёл медосмотр и в скором времени должен подписать контракт с «горожанами».

«Гвардиол – один из наших игроков, и, насколько мне известно, он останется таковым. Я ничего не знаю ни о первом, ни о втором медосмотре для «Манчестер Сити». Думаю, если бы это было правдой, то я, как главный тренер, знал бы об этом», – цитирует журналист Филипп Хинце рулевого «красных быков».

«РБ Лейпциг» может заработать на продаже Йошко Гвардиола в «Манчестер Сити» около 100 млн евро.