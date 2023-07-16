«РБ Лейпциг» рассчитывает оформить аренду полузащитника Хави Симонса.

20-летний футболист в скором времени вернётся в «Пари Сен-Жермен», который воспользуется пунктом выкупа нидерландца у ПСВ за 6 млн евро. Известно также, что парижане планируют сразу отправить Симонса в аренду, и главным претендентом на подписание восходящей звезды является «РБ Лейпциг». По данным журналиста Лоика Танзи, у немецкого клуба будет возможность выкупить игрока, при этом за «ПСЖ» вновь останется право первоочерёдной обратной покупки атакующего хавбека по фиксированной цене.

Хави Симонс провёл в составе ПСВ 48 матчей, отметившись 22 забитыми мячами и 12 голевыми передачами.