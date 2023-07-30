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Тренер «Брентфорда» назвал стоимость Райи – на вратаря претендуют «Бавария» и «Арсенал»

30 Июля 2023 • 22:30 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
06.08 18:00

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк рассказал, во сколько оценивает голкипера Давида Райю.

Испанский футболист попал в сферу интересов мюнхенской «Баварии» и лондонского «Арсенала», которые уже начали работу над трансфером.

«Его стоимость составляет 40 млн фунтов стерлингов (более 46 млн евро) – именно такую сумму я бы хотел получить за него. В прошлом сезоне он был одним из четырёх лучших вратарей Премьер-лиги. Да, его контракт истекает через год, но за Деклана Райса платят 105 млн фунтов, а за Гарри Кейна требуют 150, справедливо ли это?» – высказался Франк.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Давида Райи в 30 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Арсенал Лондон Брентфорд Томас Франк Давид Райя трансферы футбола - лето 2023
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