Тренер «Брентфорда» назвал стоимость Райи – на вратаря претендуют «Бавария» и «Арсенал»

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк рассказал, во сколько оценивает голкипера Давида Райю.

Испанский футболист попал в сферу интересов мюнхенской «Баварии» и лондонского «Арсенала», которые уже начали работу над трансфером.

«Его стоимость составляет 40 млн фунтов стерлингов (более 46 млн евро) – именно такую сумму я бы хотел получить за него. В прошлом сезоне он был одним из четырёх лучших вратарей Премьер-лиги. Да, его контракт истекает через год, но за Деклана Райса платят 105 млн фунтов, а за Гарри Кейна требуют 150, справедливо ли это?» – высказался Франк.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Давида Райи в 30 млн евро.