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«РБ Лейпциг» не собирается идти на уступки «Манчестер Сити» в сделке по Гвардиолу

06 Июля 2023 • 21:54 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
06.08 18:00

«Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг» пока не согласовали условия перехода центрального защитника Йошко Гвардиола.

Руководство немецкого клуба требует за 21-летнего хорвата около 100 млн евро, что не устраивает «горожан». Представители «Сити» пытались найти компромисс с «красными быками» путём включения в сделку различных бонусов, позволяющих разбить выплаты на несколько частей. По информации инсайдера Фабрицио Романо, недавно стороны провели новую встречу, и боссы «РБ Лейпцига» вновь сообщили, что их интересуют исключительно 100 млн евро в чистом виде.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Йошко Гвардиола в 75 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити РБ Лейпциг Йошко Гвардиол трансферы футбола - лето 2023
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