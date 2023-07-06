«РБ Лейпциг» не собирается идти на уступки «Манчестер Сити» в сделке по Гвардиолу

«Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг» пока не согласовали условия перехода центрального защитника Йошко Гвардиола.

Руководство немецкого клуба требует за 21-летнего хорвата около 100 млн евро, что не устраивает «горожан». Представители «Сити» пытались найти компромисс с «красными быками» путём включения в сделку различных бонусов, позволяющих разбить выплаты на несколько частей. По информации инсайдера Фабрицио Романо, недавно стороны провели новую встречу, и боссы «РБ Лейпцига» вновь сообщили, что их интересуют исключительно 100 млн евро в чистом виде.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Йошко Гвардиола в 75 млн евро.