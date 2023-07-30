«Бавария» запланировала новые переговоры с «Тоттенхэмом» по трансферу Гарри Кейна.

Предыдущие обсуждения не привели к успеху, но в мюнхенском клубе решительно настроены довести дело до успешного итога. Как докладывает журналист Руди Галетти, новая неделя может стать определяющей для дальнейшей судьбы Кейна. «Бавария» в ближайшее время сделает «Тоттенхэму» очередное улучшенное предложение – около 90 млн фунтов стерлингов (почти 105 млн евро).

Сам Гарри Кейн, чей действующий контракт истекает по окончании сезона-2023/24, хотел бы перебраться в «Баварию» и просит руководство «шпор» одобрить продажу.