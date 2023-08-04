Линекер объяснил, почему Кейн должен перейти в «Баварию»

Бывший английский футболист Гари Линекер высказался о потенциальном уходе Гарри Кейна из «Тоттенхэма».

Форвард «шпор» может перебраться в «Баварию». В последние неделю между клубами ведутся переговоры по условиям трансфера.

«Думаю, Кейн покинет «Тоттенхэм», и я считаю, что он должен это сделать. Для этого настало подходящее время, а «Бавария» – подходящий клуб, один из величайших в мире.

Алан Ширер будет доволен, поскольку это позволит устоять его рекорду по голам в АПЛ, однако цель футбола – это трофеи с командой, а не личные достижения. Я не представляю, чтобы «Тоттенхэм» финишировал близко к топ-4 в новом сезоне АПЛ», – цитирует The Sun Линекера.