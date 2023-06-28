Реднапп: «Кейн не перейдёт в «Баварию», он строит новый дом в Лондоне»

Бывший английский тренер Гарри Реднапп высказался на тему вероятного перехода Гарри Кейна в «Баварию».

Мюнхенский клуб, по многочисленным заявлениям различных изданий, лидирует в борьбе за 29-летнего лидера «Тоттенхэма». Немецкий гранд продолжает попытки убедить «шпор» продать игрока.

«Кейн останется в «Тоттенхэме», он сам в этом уверен. Он строит новый дом в Лондоне. Семья – самое важное для него, поэтому никаких шансов на переход в «Баварию» сейчас нет. Он не повезёт свою семью в Германию», – цитирует BBC Sport Реднаппа, в прошлом занимающего должность главного тренера «Тоттенхэма».

Действующий контракт Гарри Кейна истекает в следующем году.