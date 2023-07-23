Забитцер сменит «Баварию» на «Боруссию» Дортмунд – названы условия трансфера

Полузащитник «Баварии» Марсель Забитцер находится в шаге от перехода в дортмундскую «Боруссию».

Клубы полностью согласовали условия сделки. По заявлениям инсайдера Флориана Плеттенберга, трансфер будет закрыт в течение 48 часов. Забитцер подпишет со «шмелями» долгосрочный контракт, рассчитанный как минимум до 2027 года. «Бавария» заработает на продаже австрийского хавбека порядка 19 млн евро с учётом бонусов.

Марсель Забитцер принадлежал мюнхенскому гранду с 2021 года, а ранее защищал цвета «РБ Лейпцига». Вторую половину минувшего сезона 29-летний футболист провёл в английском «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.