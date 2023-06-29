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Ким Мин Джэ согласился перейти в «Баварию»

29 Июня 2023 • 01:21 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

Центральный защитник «Наполи» Ким Мин Джэ дал согласие на переход в «Баварию».

Переговоры мюнхенского гранда с южнокорейским футболистом завершились успехом – стороны полностью согласовали все условия контракта, информирует инсайдер Фабрицио Романо. Договор Кима будет рассчитан до 2028 года. Для осуществления трансфера «Баварии» осталось воспользоваться пунктом отступных, который прописан в соглашении 26-летнего игрока с «Наполи». Сумма сделки, по некоторым данным, оценивается в 50 млн евро.

Ким Мин Джэ провёл в составе неаполитанцев один сезон, в котором завоевал с командой чемпионский титул Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Наполи Ким Мин Джэ трансферы футбола - лето 2023
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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