Ольмо: «Я очень скучаю по Гвардиолу»

Полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо высказался насчёт ухода центрального защитника Йошко Гвардиола в «Манчестер Сити». Напомним, хорват обошёлся «горожанам» в 90 миллионов евро.

«Конечно, я очень скучаю по нему. Я был очень близок с Йошко. Сейчас могу только пожелать ему всего наилучшего. Гвардиол — игрок мирового уровня, для меня в этом нет никаких сомнений. Он достиг сильного прогресса, а также провёл удивительный чемпионат мира всего в 21 год», – сказал Ольмо в беседе с изданием Sky Sports.

Ольмо недавно продлил контракт с «РБ Лейпцигом», подписав с немецким клубом соглашение до лета 2027 года.