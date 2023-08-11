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Ольмо: «Я очень скучаю по Гвардиолу»

11 Августа 2023 • 12:50 Комментировать
Бёрнли
...
Манчестер Сити
1 9.00 X 5.50 2 1.33
Через 7 ч. 54 мин.

Полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо высказался насчёт ухода центрального защитника Йошко Гвардиола в «Манчестер Сити». Напомним, хорват обошёлся «горожанам» в 90 миллионов евро.

«Конечно, я очень скучаю по нему. Я был очень близок с Йошко. Сейчас могу только пожелать ему всего наилучшего. Гвардиол — игрок мирового уровня, для меня в этом нет никаких сомнений. Он достиг сильного прогресса, а также провёл удивительный чемпионат мира всего в 21 год», – сказал Ольмо в беседе с изданием Sky Sports.

Ольмо недавно продлил контракт с «РБ Лейпцигом», подписав с немецким клубом соглашение до лета 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити РБ Лейпциг Дани Ольмо Йошко Гвардиол
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