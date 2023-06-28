Упамекано сменил агента, игрок может покинуть «Баварию» в следующем году

Центральный защитник «Баварии» Дайо Упамекано во второй раз за год сменил агента.

Интересы француза теперь представляет Мусса Сиссоко. Несмотря на очередную смену агента, Упамекано в настоящий момент не стремится менять клуб, докладывает журналист Керри Хау. Тем не менее, по информации источника, окружение 24-летнего центрбека вполне допускает уход из «Баварии» в следующем году. Известно, что игрока привлекает перспектива однажды попробовать силы в Английской премьер-лиге.

Действующий контракт Дайо Упамекано с «Баварией» рассчитан до 2026 года. Трансферная стоимость футболиста сборной Франции, согласно оценке Transfermarkt, составляет 60 млн евро.