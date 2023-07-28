Стало известно, какую сумму «Аль-Наср» предложит за Мане

Нападающий «Баварии» Садио Мане уже скоро может переехать в Саудовскую Аравию.

Сенегальский игрок в настоящий момент ведёт переговоры с «Аль-Насром» по условиям своего контракта. «Бавария» отпустит 31-летнего форварда, поскольку тот не вписывается в планы рулевого Томаса Тухеля. По данным авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «Аль-Наср» предложит мюнхенцам около 37 млн евро за Мане. В саудовском клубе уверены, что этого будет достаточно для осуществления трансфера.

Садио Мане провёл 38 матчей за «Баварию», записав на свой счёт 12 забитых голов и шесть результативных передач.