Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер перестал проводить тренировки на газоне.

Как стало известно Bild, Нойер, продолжающий восстановление после перелома ноги, приостановил индивидуальные занятия на поле. По сообщениям источника, сейчас вратарь делает упор на тренировках в зале вместе с тренером по физической подготовке.

Ранее наставник «Баварии» Томас Тухель заявил, что надеется на возвращение Нойера в августе.

Первый матч нового сезона «Бавария» проведет уже 12 августа. Соперником мюнхенцев в матче за Суперкубок Германии станет «РБ Лейпциг». Начало игры запланировано на 21:45 по московскому времени.