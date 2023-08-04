Тухель хочет, чтобы «Бавария» подписала Кейна до Суперкубка Германии

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель хочет, чтобы руководство подписало ему нападающего Гарри Кейна из «Тоттенхэма» до 12 августа, когда состоится первый официальный матч «красной машины» в новом сезоне. Подопечные Тухеля в этот день встретятся с «РБ Лейпцигом» в рамках Суперкубка Германии.

По информации от журналиста Джейсона Бёрта, Тухель хочет, чтобы сделка по Кейну была закрыта в кратчайшие сроки. Источник сообщает, что для трансфера «Баварии» точно придётся выложить свыше 100 миллионов евро, ведь на меньшую сумму «красная машина» не согласится.

Кейн в последнем розыгрыше Английской премьер-лиги забил 30 голов.