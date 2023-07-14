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Защитник «ПСЖ» Битшиабу переходит в «РБ Лейпциг»

14 Июля 2023 • 22:39 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
12.08 21:00

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Эль-Шадай Битшиабу продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге.

Как стало известно несколькими днями ранее, «РБ Лейпциг» почти договорился о переходе 18-летнего игрока, и теперь сделка полностью согласована. Как сообщается в обновлённом отчёте инсайдера Фабрицио Романо, француз в скором времени пополнит ряды «красных быков». Клубам осталось лишь оформить документы, необходимые для завершения трансфера.

«ПСЖ», как и предполагалось, заработает на продаже Битшиабу более 15 млн евро. За первую команду парижан юный центрбек отыграл в общей сложности 19 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ РБ Лейпциг Эль-Шадай Битшиабу трансферы футбола - лето 2023
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