Защитник «ПСЖ» Битшиабу переходит в «РБ Лейпциг»

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Эль-Шадай Битшиабу продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге.

Как стало известно несколькими днями ранее, «РБ Лейпциг» почти договорился о переходе 18-летнего игрока, и теперь сделка полностью согласована. Как сообщается в обновлённом отчёте инсайдера Фабрицио Романо, француз в скором времени пополнит ряды «красных быков». Клубам осталось лишь оформить документы, необходимые для завершения трансфера.

«ПСЖ», как и предполагалось, заработает на продаже Битшиабу более 15 млн евро. За первую команду парижан юный центрбек отыграл в общей сложности 19 матчей.