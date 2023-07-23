Зоммер остаётся приоритетным вариантом для «Интера»

Миланский «Интер» продолжает переговоры с «Баварией» по голкиперу Янну Зоммеру.

«Нерадзурри» намерены найти замену Андре Онана, недавно проданному в «Манчестер Юнайтед». По информации Sky Sports, Зоммер – приоритетная цель «Интера» на вратарскую позицию. Переговоры между клубами затянулись, но по-прежнему ведутся. Гранд Серии А предлагает мюнхенцам от 4 до 4,5 млн евро за 34-летнего швейцарца.

Действующий контракт Янна Зоммера с «Баварией» рассчитан до середины 2025 года, а его нынешняя трансферная стоимость, согласно оценке специалистов Transfermarkt, составляет 5 млн евро.