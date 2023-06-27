Представитель Мане: «Садио точно останется в «Баварии»

Агент Садио Мане поделился мыслями на тему будущего нападающего «Баварии» Садио Мане.

Слухи связывают 31-летнего игрока с уходом из «Баварии» после не самого удачного дебютного сезона в Мюнхене. Одним из возможных вариантов продолжения карьеры сенегальца назывался чемпионат Саудовской Аравии.

«Я не слышал о предложениях из Саудовской Аравии, но сейчас точно известно, что Мане останется в «Баварии». Он подписал с клубом трёхлетний контракт, а прошёл только один год. Садио не покинет «Баварию», – приводит слова представителя Мане инсайдер Фабрицио Романо, ссылаясь на сенегальские СМИ.