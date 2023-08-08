Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кейн установил для «Баварии» дедлайн

08 Августа 2023 • 10:10 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн установил дедлайн перед руководством мюнхенской «Баварии». Англичанин не станет покидать свою команду после старта нового сезона, поэтому у «красной машины» есть меньше недели для того, чтобы провернуть трансфер. Об этом сообщает журналист Мэтт Лоу.

Сезон для «Тоттенхэма» начинается 13 августа, когда подопечные Анге Постекоглу в рамках первого тура Английской премьер-лиги отправятся на выезд к «Брентфорду». До этого времени у «Баварии» есть возможность убедить «Тоттенхэм» продать Кейна, предложив сумму свыше 100 миллионов евро.

Контракт Гарри с «Тоттенхэмом» заканчивается в конце сезона-2023/24.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Августа
10:17 · Англия. Премьер-лига
Кайседо пропустил последнюю тренировку «Брайтона», игрок настаивает на переходе в «Челси»
10:10 · Англия. Премьер-лига
Кейн установил для «Баварии» дедлайн
10:02 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва приближается к новому контракту с «Манчестер Сити»
09:55 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» согласен сделать «Челси» скидку в обмене Лукаку на Влаховича
09:27 · Англия. Премьер-лига
Лондонский клуб готовит 70 миллионов на двух игроков «Манчестер Юнайтед»
09:19 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» после трансфера Тёрнера хочет купить ещё одного вратаря из топ-клуба АПЛ
09:12 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» не отпустил Балогуна в «Монако»
08:56 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» может отложить трансфер Кейна
08:29 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не устроило предложение «Вест Хэма» по Мактоминаю
07:40 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» принял решение по Бернарду Силве, которого хочет купить «Барселона»
07 Августа
22:55 · Англия. Премьер-лига
Источник: «Челси» потерял Нкунку на несколько месяцев
22:47 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» определился с преемником Лопетеги
22:26 · Англия. Премьер-лига
«Торино» выкупит Влашича у «Вест Хэма» - названа сумма
20:58 · Англия. Премьер-лига
Мэйтленд-Найлз стал игроком французского топ-клуба 1 официально
20:14 · Англия. Премьер-лига
Окслейд-Чемберлен близок к переезду в Турцию слухи
Все новости
Рекомендуем