Кейн установил для «Баварии» дедлайн

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн установил дедлайн перед руководством мюнхенской «Баварии». Англичанин не станет покидать свою команду после старта нового сезона, поэтому у «красной машины» есть меньше недели для того, чтобы провернуть трансфер. Об этом сообщает журналист Мэтт Лоу.

Сезон для «Тоттенхэма» начинается 13 августа, когда подопечные Анге Постекоглу в рамках первого тура Английской премьер-лиги отправятся на выезд к «Брентфорду». До этого времени у «Баварии» есть возможность убедить «Тоттенхэм» продать Кейна, предложив сумму свыше 100 миллионов евро.

Контракт Гарри с «Тоттенхэмом» заканчивается в конце сезона-2023/24.