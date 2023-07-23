Де Лигт: «У Мин Джэ не должно возникнуть проблем с адаптацией в «Баварии»

Центральный защитник «Баварии» Маттейс де Лигт высказался о своём новом товарище по команде.

Южнокорейский футболист официально пополнил цвета мюнхенцев 18 июля, перебравшись из итальянского «Наполи». Стоимость трансфера составила 50 млн евро.

«Ким Мин Джэ говорит по-английски, как и я, так что с этим у нас не должно быть никаких трудностей, – делится мыслями де Лигт. – Очень важно, чтобы новичок быстро адаптировался в команде, но это не должно вызвать сложностей», – поделился мнением о 26-летнем центрбеке нидерландец.

Ким Мин Джэ подписал с «Баварией» контракт, рассчитанный до середины 2028 года.