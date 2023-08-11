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Майер: «Нойер — боец, он скоро вернётся»

11 Августа 2023 • 10:38 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

Бывший вратарь «Баварии» Зипп Майер поделился мнением о травме голкипера мюнхенского клуба Мануэля Нойера.

Напомним, что 37-летний футболист сломал ногу весной текущего года и до сих пор не восстановился. Ранее сообщалось, что у Нойера возникли проблемы с чувствительностью ног, из-за чего его возвращение на поле откладывается. 

Майер выразил уверенность в том, что Нойер сможет вернуться в строй уже в самое ближайшее время.

«Я не думаю, что он пропустит несколько месяцев. Ману — боец, он скоро вернётся. Он хочет доказать всё тем, кто уже списал его со счетов», — цитирует Майера Sport1.

Свой первый матч в новом сезоне «Бавария» проведёт уже завтра, 12 августа, против «РБ Лейпцига» в рамках Суперкубка Германии. Начало — в 21:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер Зипп Майер
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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