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«Бавария» претендует на полузащитника «Манчестер Сити» слухи

23 Июня 2023 • 02:56 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
06.08 19:00

Хавбек «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс заинтересовал «Баварию».

27-летний игрок провёл не самый убедительный дебютный сезон в цветах «горожан», всего дважды выйдя в стартовом составе в матчах Премьер-лиги и Лиги чемпионов. Клуб рассматривает возможность продажи англичанина, и одним из претендентов на него является «Бавария», докладывает журналист Кристиан Фальк. Мюнхенский гранд поддерживает тесную связь с агентством, представляющим интересы Филлипса, что повышает шансы на успешный исход переговоров.

Кэлвин Филлипс пополнил ряды «Манчестер Сити» прошлым летом, перебравшись из «Лидса» за 49 млн евро. Нынешняя стоимость футболист оценивается порталом Transfermarkt в 32 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Кэлвин Филлипс трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ
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