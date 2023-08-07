«Бавария» не собирается платить за Влаховича 80 миллионов евро

Мюнхенская «Бавария» уверена в том, что нападающий туринского «Ювентуса» Душан Влахович не стоит 80 миллионов евро. Серб является для «красной машины» одним из запасных вариантов на тот случай, если трансфер Гарри Кейна из «Тоттенхэма» не удастся провернуть. Тем не менее, команда Томаса Тухеля смущена требованиями «Ювентуса».

По информации от инсайдера Мирко Николино, «Бавария» не собирается платить 80 миллионов евро за 23-летнего Влаховича. Мюнхенцы считают, что для такого ценника футболист находится в слишком плохой физической форме.

Ещё одним претендентом на Влаховича является лондонский «Челси», который может заполучить серба в обмен на Ромелу Лукаку. При этом «Ювентус» требует от «синих» ещё 50 миллионов евро сверху.