Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн ещё может перебраться в «Баварию».

Все прежние предложения мюнхенцев по лидеру «шпор» были отклонены, несмотря на готовность самого игрока сменить обстановку. Как сообщает журналист Гэри Джейкоб, «Бавария» на этом не останавливается: гранд Бундеслиги заявил «Тоттенхэму», что вернётся с улучшенным предложением – порядка 110 млн евро. Руководство лондонцев всё больше склоняется к необходимости одобрить сделку.

Гарри Кейн может покинуть «Тоттенхэм» на правах свободного агента уже следующим летом, поскольку его контракт рассчитан до июня 2024 года.