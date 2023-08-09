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«Манчестер Юнайтед» рассматривает трёх игроков на позицию центрального защитника

09 Августа 2023 • 14:51 Комментировать
Ницца
...
Лилль
1 2.90 X 3.45 2 2.40
11.08 22:00

У «Манчестер Юнайтед» есть шорт-лист из трёх фамилий, одна из которых должна заменить в команде центрального защитника Гарри Магуайра, который довольно близок к переходу в «Вест Хэм» за 35 миллионов евро.

По информации от инсайдера Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуры Бенжамена Павара из мюнхенской «Баварии», Эдмонда Тапсоба из леверкузенского «Байера» и Жана-Клера Тодибо из «Ниццы». По трансферу последнего «красные дьяволы» уже начали переговоры.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» этим летом потратил на трансферы уже почти 192 миллиона евро. В команду пришли Расмус Хёйлунн, Андре Онана и Мэйсон Маунт.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Ницца Манчестер Юнайтед Бенжамен Павар Жан-Клер Тодибо Эдмонд Тапсоба трансферы футбола - лето 2023 Байер
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