«Манчестер Юнайтед» рассматривает трёх игроков на позицию центрального защитника

У «Манчестер Юнайтед» есть шорт-лист из трёх фамилий, одна из которых должна заменить в команде центрального защитника Гарри Магуайра, который довольно близок к переходу в «Вест Хэм» за 35 миллионов евро.

По информации от инсайдера Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуры Бенжамена Павара из мюнхенской «Баварии», Эдмонда Тапсоба из леверкузенского «Байера» и Жана-Клера Тодибо из «Ниццы». По трансферу последнего «красные дьяволы» уже начали переговоры.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» этим летом потратил на трансферы уже почти 192 миллиона евро. В команду пришли Расмус Хёйлунн, Андре Онана и Мэйсон Маунт.