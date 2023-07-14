Гравенберх вряд ли покинет «Баварию»

Полузащитник Райан Гравенберх готов продолжать борьбу за место в стартовом составе «Баварии».

Слухи о возможном уходе 21-летнего футболиста были вызваны его неудовлетворённостью собственной ролью в команде – в дебютном сезоне он играл не так часто, как хотел того сам. По информации Bayern & Germany, в настоящий момент между «Баварией» и представителями Гравенберха не ведутся никакие разговоры о расставании. Стороны настроены на дальнейшее сотрудничество. Нидерландец получит шанс зарекомендовать себя в команде Томаса Тухеля во время предсезонных товарищеских матчей.

Напомним, что интерес к Райану Гравенберху проявлял «Ливерпуль».