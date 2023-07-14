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Гравенберх вряд ли покинет «Баварию»

14 Июля 2023 • 02:17 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

Полузащитник Райан Гравенберх готов продолжать борьбу за место в стартовом составе «Баварии».

Слухи о возможном уходе 21-летнего футболиста были вызваны его неудовлетворённостью собственной ролью в команде – в дебютном сезоне он играл не так часто, как хотел того сам. По информации Bayern & Germany, в настоящий момент между «Баварией» и представителями Гравенберха не ведутся никакие разговоры о расставании. Стороны настроены на дальнейшее сотрудничество. Нидерландец получит шанс зарекомендовать себя в команде Томаса Тухеля во время предсезонных товарищеских матчей.

Напомним, что интерес к Райану Гравенберху проявлял «Ливерпуль».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Райан Гравенберх трансферы футбола - лето 2023
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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