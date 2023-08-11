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Кейн сохраняет шансы дебютировать за «Баварию» в Суперкубке

11 Августа 2023 • 16:59 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

Нападающий Гарри Кейн в ближайшие часы может стать футболистом «Баварии». В пятницу 30-летний англичанин должен пройти обследование и, если проблем выявлено не будет, подписать контракт с новым клубом.

Как сообщает немецкий Sky, регистрация игроков для участия в Суперкубке Германии открыта до 15 часов дня субботы. То есть Кейн ещё сохраняет шансы дебютировать за «Баварию» в битве за первый трофей нового сезона. Ранее рулевой мюнхенской команды Томас Тухель допустил такой сценарий.

В Суперкубке Германии «Бавария» будет играть против «РБ Лейпцига». Матч стартует 12 августа в 21:45 по московскому времени.

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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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