Кейн сохраняет шансы дебютировать за «Баварию» в Суперкубке

Нападающий Гарри Кейн в ближайшие часы может стать футболистом «Баварии». В пятницу 30-летний англичанин должен пройти обследование и, если проблем выявлено не будет, подписать контракт с новым клубом.

Как сообщает немецкий Sky, регистрация игроков для участия в Суперкубке Германии открыта до 15 часов дня субботы. То есть Кейн ещё сохраняет шансы дебютировать за «Баварию» в битве за первый трофей нового сезона. Ранее рулевой мюнхенской команды Томас Тухель допустил такой сценарий.

В Суперкубке Германии «Бавария» будет играть против «РБ Лейпцига». Матч стартует 12 августа в 21:45 по московскому времени.