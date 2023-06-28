Немецкие СМИ: «Тухель – самый влиятельный в истории «Баварии» тренер в трансферных вопросах»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель получил огромную власть при построении состава.

Отмечается, что философия мюнхенского гранда претерпела изменения с приходом нового наставника: Тухель самостоятельно выбирает игроков, которых клубу необходимо подписать, а руководство занимается удовлетворением запросов, сообщает журналист Кристиан Фальк. Таким образом, нынешнего рулевого «Баварии» можно считать самым влиятельным в истории клуба, когда речь идёт о трансферах. 49-летнему специалисту нравится роль менеджера, поэтому он не торопится с приглашением спортивного директора.