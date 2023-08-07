Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Зоммер подпишет контракт с «Интером» до 2026 года

07 Августа 2023 • 10:30 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

Голкипер мюнхенской «Баварии» Янн Зоммер близок к тому, чтобы покинуть команду спустя всего полгода после своего трансфера из мёнхенгладбахской «Боруссии». По информации от инсайдера Фабрицио Романо, швейцарец сегодня должен пройти медосмотр в составе миланского «Интера», который заплатит за трансфер вратаря 6 миллионов евро.

По сведениям источника, Зоммер подпишет с «нерадзурри» контракт до лета 2026 года. Это с учётом того, что в декабре Янну исполнится 35 лет.

Швейцарец не был готов сидеть на скамейке запасных перед чемпионатом Европы, поэтому попросил «Баварию» отпустить его в другую команду.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бавария Янн Зоммер трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Августа
12:27 · Германия. Бундеслига
Лаймер: «Смогу ли я вытеснить Киммиха или Горецку из основы? Я не думаю в таком направлении»
10:30 · Германия. Бундеслига
Зоммер подпишет контракт с «Интером» до 2026 года
02:34 · Германия. Бундеслига
«Бавария» вернётся в гонку за Влаховичем, если не сможет подписать Кейна слухи
01:09 · Англия. Премьер-лига
Кейн надеется, что судьба его перехода в «Баварию» решится до старта сезона АПЛ
06 Августа
22:43 · Англия. Премьер-лига
Гравенберх готов перейти в «Ливерпуль» слухи
22:10 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу рассказал, что думает об открытой заинтересованности «Баварии» в Кейне
21:55 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Надеюсь, Уокер останется в «Манчестер Сити»
21:31 · Англия. Премьер-лига
Переговоры «Баварии» и «Тоттенхэма» по Кейну отложены до новой недели
17:56 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» включился в борьбу за полузащитника «Баварии»
17:07 · Россия. Премьер-лига
​Булыкин: «Вердер» - отличный вариант для Тикнизяна»
14:32 · Россия. Премьер-лига
Булыкин – о Тикнизяне: Если хочешь расти, нужно уезжать из РПЛ
10:38 · Германия. Бундеслига
Нойер перестал тренироваться на поле слухи
09:05 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готовит предложение по трансферу игрока «Баварии»
08:32 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» рассказали о переговорах с «Вердером» по Тикнизяну
05 Августа
16:24 · Германия. Бундеслига
​Госенс решил остаться в «Интере»
Все новости
Рекомендуем