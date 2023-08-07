Зоммер подпишет контракт с «Интером» до 2026 года

Голкипер мюнхенской «Баварии» Янн Зоммер близок к тому, чтобы покинуть команду спустя всего полгода после своего трансфера из мёнхенгладбахской «Боруссии». По информации от инсайдера Фабрицио Романо, швейцарец сегодня должен пройти медосмотр в составе миланского «Интера», который заплатит за трансфер вратаря 6 миллионов евро.

По сведениям источника, Зоммер подпишет с «нерадзурри» контракт до лета 2026 года. Это с учётом того, что в декабре Янну исполнится 35 лет.

Швейцарец не был готов сидеть на скамейке запасных перед чемпионатом Европы, поэтому попросил «Баварию» отпустить его в другую команду.