Стало известно, как Кейн прокомментировал решение перейти в «Баварию»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн вот-вот будет представлен в качестве новичка «Баварии».

После длительных переговоров немецкий гранд договорился о покупке 30-летнего футболиста за сумму, превышающую 100 млн евро. Как отмечает Sky Sports, окончательно решившись на переход в «Баварию», Кейн признался, что покидает Лондон с тяжёлым сердцем и испытывает смешанные чувства, но не мог отказаться от предложения мюнхенцев.

По некоторым данным, в «Баварии» Кейн будет зарабатывать порядка 25 млн евро в год.

В составе «Тоттенхэма» английский форвард отметился 280 забитыми мячами в 435 матчах.