Кейн: «Надеюсь, что сыграю хотя бы несколько минут в Суперкубке Германии»

Новичок «Баварии» Гарри Кейн заявил, что сыграет в сегодняшнем матче за Суперкубок Германии, где мюнхенская команда в 21:45 по московскому времени встретится с «РБ Лейпцигом».

«Надеюсь, что сыграю хотя бы несколько минут в Суперкубке Германии. Я коротко поговорил с тренером, но чуть позже встречусь с ним лично, как и с остальной командой. Постараюсь влиться как можно быстрее», – цитирует Кейна официальный сайт «Баварии».

Гарри подписал с мюнхенским клубом контракт до лета 2027 года. Англичанину недавно исполнилось 30, но несмотря на это, его трансфер может обойтись «Баварии» в 120 миллионов евро с учётом бонусов.