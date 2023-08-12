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Кейн: «Надеюсь, что сыграю хотя бы несколько минут в Суперкубке Германии»

12 Августа 2023 • 11:44 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
Через 9 ч. 43 мин.

Новичок «Баварии» Гарри Кейн заявил, что сыграет в сегодняшнем матче за Суперкубок Германии, где мюнхенская команда в 21:45 по московскому времени встретится с «РБ Лейпцигом».

«Надеюсь, что сыграю хотя бы несколько минут в Суперкубке Германии. Я коротко поговорил с тренером, но чуть позже встречусь с ним лично, как и с остальной командой. Постараюсь влиться как можно быстрее», – цитирует Кейна официальный сайт «Баварии».

Гарри подписал с мюнхенским клубом контракт до лета 2027 года. Англичанину недавно исполнилось 30, но несмотря на это, его трансфер может обойтись «Баварии» в 120 миллионов евро с учётом бонусов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Гарри Кейн
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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