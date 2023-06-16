Ким Мин Джэ был готов перейти в «Манчестер Юнайтед», пока не получил предложение от «Баварии»

Центральный защитник «Наполи» Ким Мин Джэ становится всё ближе к переходу в «Баварию».

Гонку за южнокорейцем некоторое время возглавлял «Манчестер Юнайтед», однако в последние дни вперёд вырвался клуб из Мюнхена. Как сообщает журналист Себастьян Дени, 26-летний футболист был заинтересован в переходе в стан «красных дьяволов», но предложение от «Баварии» полностью перевернуло его взгляды. Теперь он настроен переехать Германию, и переговоры, по сведениям авторитетных источников, стремительно близятся к успешному итогу.

Ким Мин Джэ выступает за «Наполи» с июля прошлого года. В завершившемся сезоне он провёл 45 матчей и помог «адзурри» выиграть Серию А.