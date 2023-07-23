В «Баварии» рассказали о травме Геррейру

В «Баварии» высказались о травме защитника Рафаэла Геррейру.

Ранее сообщалось, что 29-летний португалец порвал икроножную мышцу на тренировке. В мюнхенском клубе не подтвердили эту информацию, заявив, что у футболиста было выявлено растяжение мышц голени.

«29-летний португалец получил растяжение мышц правой голени на тренировке в субботу», — говорится в заявлении «Баварии».

Напомним, Геррейру перешёл в «Баварию» нынешним летом из дортмундской «Боруссии». Контракт защитника с действующим чемпионом Германии рассчитан до лета 2026 года, а портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 20 миллионов евро.