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В «Баварии» рассказали о травме Геррейру

23 Июля 2023 • 10:04 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

В «Баварии» высказались о травме защитника Рафаэла Геррейру.

Ранее сообщалось, что 29-летний португалец порвал икроножную мышцу на тренировке. В мюнхенском клубе не подтвердили эту информацию, заявив, что у футболиста было выявлено растяжение мышц голени.

«29-летний португалец получил растяжение мышц правой голени на тренировке в субботу», — говорится в заявлении «Баварии».

Напомним, Геррейру перешёл в «Баварию» нынешним летом из дортмундской «Боруссии». Контракт защитника с действующим чемпионом Германии рассчитан до лета 2026 года, а портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Рафаэл Геррейру
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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