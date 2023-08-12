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​Кейн уже тренируется с «Баварией»

12 Августа 2023 • 17:42 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
Через 2 ч. 24 мин.

Гарри Кейн перебрался из «Тоттенхэма» в «Баварию». Клубы объявили о завершении трансфера 30-летнего форварда в субботу. Кейн уже тренируется со своей новой командой. Соответствующие фотографии опубликовала пресс-служба «Баварии».

Стоит сказать, что в субботу вечером «Бавария» сыграет против «РБ Лейпцига» в Суперкубке Германии. Ранее Кейн сказал, что хотел бы получить игровое время в этой битве за первый трофей сезона.

Матч «Бавария» - «РБ Лейпциг» стартует в 21:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Бавария Гарри Кейн
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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