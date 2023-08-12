​Кейн уже тренируется с «Баварией»

Гарри Кейн перебрался из «Тоттенхэма» в «Баварию». Клубы объявили о завершении трансфера 30-летнего форварда в субботу. Кейн уже тренируется со своей новой командой. Соответствующие фотографии опубликовала пресс-служба «Баварии».

Стоит сказать, что в субботу вечером «Бавария» сыграет против «РБ Лейпцига» в Суперкубке Германии. Ранее Кейн сказал, что хотел бы получить игровое время в этой битве за первый трофей сезона.

Матч «Бавария» - «РБ Лейпциг» стартует в 21:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.