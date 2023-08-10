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Защитник «Лиона» Люкеба в ближайшее время станет игроком «РБ Лейпцига»

10 Августа 2023 • 11:11 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

Защитник «Лиона» Кастелло Люкеба продолжит карьеру в «РБ Лейпциге». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера составит 35 миллионов евро. Контракт 20-летнего футболиста с немецким клубом будет рассчитан на пять лет.

В минувшем сезоне Люкеба провёл за «Лион» 38 матчей, в которых забил два гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Франции в 25 миллионов евро.

Напомним, свой ближайший матч «РБ Лейпциг» проведёт в субботу, 12 августа, против «Баварии» в рамках Суперкубка Германии. Начало этой встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион РБ Лейпциг трансферы футбола - лето 2023 Кастелло Люкеба
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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