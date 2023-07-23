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Тухель одержим идеей подписания Кейна

23 Июля 2023 • 23:01 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель считает трансфер Гарри Кейна важнейшей целью клуба.

Мюнхенцы продолжают работать над приглашением 29-летнего форварда «Тоттенхэма». По некоторым данным, немецкий гранд готов предложить за Кейна 100 млн евро, несмотря на истекающий в следующем году контракт игрока. Как отмечает журналист Маттео Моретто, рулевой «Баварии» Томас Тухель очень рассчитывает на приход англичанина – специалист буквально одержим идеей подписания звезды «шпор».

Главным конкурентом «Баварии» в споре за Гарри Кейна остаётся «Пари Сен-Жермен», однако сам футболист, по слухам, предпочитает переехать в Германию.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Томас Тухель Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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