Защитник «Фейеноорда» Лютсарел Гертрёйда дал согласие на переход в «РБ Лейпциг».

По информации знаменитого журналиста Фабрицио Романо, руководство «быков» согласовало личные условия с самим игроком, являющийся главной целью на позицию центрального защитника. Сообщается, что немецкий клуб испытывает трудности в переговорах с «Фейеноордом». Напомним, что ранее появилась информация о подаче второй официальной заявки на сумму в размере 20 миллионов евро.

В 30 матчах прошлого розыгрыша Эредивизие Гертрёйда забил три гола при двух ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего защитника в 30 миллионов евро.