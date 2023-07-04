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Гертрёйда согласился на переход в «РБ Лейпциг» слухи

04 Июля 2023 • 23:50 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

Защитник «Фейеноорда» Лютсарел Гертрёйда дал согласие на переход в «РБ Лейпциг».

По информации знаменитого журналиста Фабрицио Романо, руководство «быков» согласовало личные условия с самим игроком, являющийся главной целью на позицию центрального защитника. Сообщается, что немецкий клуб испытывает трудности в переговорах с «Фейеноордом». Напомним, что ранее появилась информация о подаче второй официальной заявки на сумму в размере 20 миллионов евро.

В 30 матчах прошлого розыгрыша Эредивизие Гертрёйда забил три гола при двух ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего защитника в 30 миллионов евро.

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Фейеноорд РБ Лейпциг трансферы футбола - лето 2023 Лютсарел Гертрёйда
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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