Романо: «Бавария» сделает улучшенное предложение по Кейну, «ПСЖ» остаётся в гонке»

«Бавария» и «Тоттенхэм» вновь обсудят трансфер нападающего Гарри Кейна.

«Шпоры» отклонили прежние предложения мюнхенского клуба, однако переговоры на этом не прекратились. Как и ожидалось, стороны встретятся в пятницу, чтобы обсудить детали сделки. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «Бавария» представит улучшенное предложение по 29-летнему форварду. Отмечается также, что из гонки за звездой сборной Англии не выбывает и «Пари Сен-Жермен», но гранд Лиги 1 предпримет конкретные шаги лишь в том случае, если переход игрока в «Баварию» окончательно сорвётся.

Напомним, что две недели назад «Тоттенхэм» отклонил предложение «Баварии» по Кейну на сумму в 80 млн фунтов стерлингов (около 93 млн евро).