Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Романо: «Бавария» сделает улучшенное предложение по Кейну, «ПСЖ» остаётся в гонке»

27 Июля 2023 • 23:29 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

«Бавария» и «Тоттенхэм» вновь обсудят трансфер нападающего Гарри Кейна.

«Шпоры» отклонили прежние предложения мюнхенского клуба, однако переговоры на этом не прекратились. Как и ожидалось, стороны встретятся в пятницу, чтобы обсудить детали сделки. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «Бавария» представит улучшенное предложение по 29-летнему форварду. Отмечается также, что из гонки за звездой сборной Англии не выбывает и «Пари Сен-Жермен», но гранд Лиги 1 предпримет конкретные шаги лишь в том случае, если переход игрока в «Баварию» окончательно сорвётся.

Напомним, что две недели назад «Тоттенхэм» отклонил предложение «Баварии» по Кейну на сумму в 80 млн фунтов стерлингов (около 93 млн евро).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария ПСЖ Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Июля
00:35 · Англия. Премьер-лига
Индзаги прокомментировал сорвавшееся возвращение Лукаку в «Интер»
00:05 · Англия. Премьер-лига
«Интер» начал переговоры с агентом Балогуна
27 Июля
23:56 · Англия. Премьер-лига
Стали известны условия нового предложения «Баварии» по Кейну слухи
23:29 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Бавария» сделает улучшенное предложение по Кейну, «ПСЖ» остаётся в гонке»
23:00 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, какую сумму требует «Челси» за Хадсона-Одои
22:52 · Англия. Премьер-лига
«Интер», «Милан», «Ювентус» и «Аталанта» по-прежнему претендуют на Хольма
22:32 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Фулхэм» почти согласовали трансфер Хадсона-Одои
22:11 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» требует за Кайседо более 115 млн евро
22:03 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» рассматривает возможность покупки полузащитника «Барселоны» слухи
21:55 · Англия. Премьер-лига
Фред покинет «Манчестер Юнайтед», интерес проявляют четыре клуба 6
21:37 · Англия. Премьер-лига
«Андерлехт» объявил о подписании вингера «Челси» официально
21:25 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов перехватить трансферную цель «Ливерпуля»
21:15 · Англия. Премьер-лига
Фоден рассказал, чего не хватает в его карьере
20:25 · Англия. Премьер-лига
Байи близок к тому, чтобы стать одноклубником Роналду
20:23 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Брайтон» отклонил новое предложение «Челси» по Кайседо»
Все новости
Рекомендуем