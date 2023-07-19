«Бавария» и «Ювентус» сохраняют интерес к Уокеру, «Манчестер Сити» намерен удержать игрока

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер по-прежнему интересен «Баварии» и «Ювентусу».

Согласно недавно появившимся слухам, мюнхенцы уже договорились с самим игроком, но пока не получили одобрение «Манчестер Сити». По обновлённым данным журналиста Джеймса Дакера, ситуация остаётся неопределённой: «Бавария» всё ещё рассчитывает усилиться 33-летним англичанином, «Ювентус» тоже сохраняет интерес, но «горожане» не горят желанием отпускать футболиста.

Напомним, что Кайл Уокер отправится с «Манчестер Сити» на предсезонный сбор в Японию. Его контракт с клубом истекает следующим летом.