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Тухель: «Кейн, наверное, подумал, что «Бавария» вообще не готовилась к сезону»

13 Августа 2023 • 00:51 Комментировать
Бавария
0:3
РБ Лейпциг
окончен

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель ответил на вопрос о Гарри Кейне после поражения от «РБ Лейпцига» в Суперкубке Германии (0:3).

О подписании 30-летнего англичанина было объявлено прямо перед началом субботнего матча. Звёздный новичок вышел на замену на 63-й минуте, но не смог повлиять на ход встречи.

«Мне жаль Кейна. Он, наверное, сейчас думает, что мы вообще не готовились к началу сезона на тренировках. Наша сегодняшняя игра – совсем не то, что мы хотели видеть. Очень горький вечер», – передаёт Bayern & Germany слова Тухеля из послематчевого интервью.

Трансфер Гарри Кейна обошёлся «Баварии» в 100 млн евро без учёта бонусов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель Гарри Кейн РБ Лейпциг
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