Тухель: «Кейн, наверное, подумал, что «Бавария» вообще не готовилась к сезону»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель ответил на вопрос о Гарри Кейне после поражения от «РБ Лейпцига» в Суперкубке Германии (0:3).

О подписании 30-летнего англичанина было объявлено прямо перед началом субботнего матча. Звёздный новичок вышел на замену на 63-й минуте, но не смог повлиять на ход встречи.

«Мне жаль Кейна. Он, наверное, сейчас думает, что мы вообще не готовились к началу сезона на тренировках. Наша сегодняшняя игра – совсем не то, что мы хотели видеть. Очень горький вечер», – передаёт Bayern & Germany слова Тухеля из послематчевого интервью.

Трансфер Гарри Кейна обошёлся «Баварии» в 100 млн евро без учёта бонусов.